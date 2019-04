Ontwikkelaar maakt GameBoy-emulator met 'breedbeeldoptie'

Een ontwikkelaar heeft een emulator voor Nintendo's GameBoy-console gemaakt waarbij de grenzen van het vierkante beeld kunnen worden overschreden. Daarmee kunnen GameBoy-games met een bredere beeldverhouding worden gespeeld, al heeft het wel beperkingen.

De ontwikkelaar licht toe dat de emulator genaamd WideGB op de al bestaande SameBoy-emulator is gebaseerd en dat hij erg vergelijkbaar is met het eerder uitgebrachte WideNES. Net als deze laatstgenoemde emulator voor de NES-console kunnen gebruikers een breedbeeldoptie aanvinken. Daarmee worden de beeldgrenzen van de game opgerekt en kan het formaat van het venster worden aangepast aan een willekeurige beeldverhouding. Het resultaat is ook een wat uitgezoomd perspectief.

Net als WideNES werkt WideGB door in feite de schermweergave op te nemen zodra het speelveld voorbijschuift. Daarbij worden de delen van het speelveld die voorheen zichtbaar waren, gebruikt voor een bredere weergave. Dat betekent dat WideGB-gebruikers bij een nieuw spel of in een nieuw gebied nog niet direct een 'breedbeeldweergave' hebben, omdat de emulator pas na het bewegen van het personage en het verschuiven van het speelveld in staat is om de gebieden op te nemen.

Een andere beperking is het feit dat sprites niet worden opgenomen. Deze worden vaak toegepast bij de npc's en dat betekent dat deze elementen bij het bewegen door het speelveld niet pas bij de rand van het scherm verdwijnen, maar al eerder wegvallen. De ontwikkelaar erkent dat dat er niet mooi uitziet, maar dat dit wel het voordeel heeft dat de methode in theorie compatibel is met elke game. De emulator moet met de meeste games werken en is getest met Pokémon Red, Gold, Super Mario Land 2 en Zelda: Link’s Awakening.

De broncode is op GitHub geplaatst en er is al een versie van de emulator uit voor macOS. Voor Windows is dat nog niet het geval. Volgens de ontwikkelaar werkt SameBoy, en dus ook WideGB, op Windows, maar heeft de code voor dit besturingssysteem nog wat werk nodig. De Windows-versie moet echter spoedig volgen.