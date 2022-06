Ontwikkelaar brengt Mac OS 8.1 uit voor Windows, macOS en Linux

Ontwikkelaar Felix Rieseberg heeft Mac OS 8.1 uit 1998 uitgebracht voor Windows, macOS en Linux als Electron-app. Mac OS draait geëmuleerd in Javascript binnen de Electron-omgeving en is volledig functioneel.

Het besturingssysteem bevat alle elementen van het besturingssysteem en software van derden, waaronder trials van Adobe-programma's om bijvoorbeeld te kunnen photoshoppen, StuffIt Expander om bestanden uit te pakken en zo nog meer toepassingen. Daarnaast zitten er twee browsers in, namelijk Internet Explorer en Netscape. Dit artikel lezen op Mac OS 8.1 zal een uitdaging zijn, want die browsers ondersteunen niet de webstandaarden en webtechnieken die nu in gebruik zijn.

De software emuleert een Macintosh Quadra 900 uit 1991 met een Motorola 68040-processor op 25MHz. Het is niet de eerste keer dat Rieseberg een besturingssysteem uit de jaren negentig als app uitbrengt. Dat deed hij eerder met Windows 95. Wie nog eens terugwil naar begin jaren negentig of wie Mac OS 8.1 eens in actie wil zien op de eigen desktop of laptop, kan de ongeveer 250MB wegende app installeren vanaf Riesebergs Github-pagina.