Ontwikkelaar klust 3d-geprinte handheld in elkaar die draait op macOS Big Sur

Het is niet de eerste Hackintosh die macOS draait op een apparaat dat daar helemaal niet voor bedoeld is, maar daarom niet minder indrukwekkend. Een ontwikkelaar heeft een 3d-geprinte handheld gemaakt die draait op macOS Big Sur, de nieuwste versie van het besturingssysteem.

De handheld werd gemaakt door youtuber iketsj, die meteen in de videobeschrijving zegt: "Ik weet dat je macOS kan draaien op UMPCs, maar heb je het ook weleens gezien op een DIY-handheld?" Hij denkt dat dit de eerste macOS-handheld is.

De handheld-pc wordt aangestuurd door een LattePanda Alpha-singleboardcomputer met een Intel Core m3-8100Y-processor en 8GB ram. De handheld heeft een 240GB-ssd waar hij macOS op installeerde met Dortania OpenCore, een wifikaart, een lcd en een aangepaste accu, zodat deze in de 3d-geprinte case past.

Ook komt de handheld met een fysiek toetsenbord, een touchpad, een led en twee ventilators. Deze zijn aangesloten op een zelfgemaakte printplaat. Hij ontwierp daarnaast een case en verschillende mountingplates die hij in printte in pla+, dat iets beter tegen warmte kan dan gewone pla.

Voor mensen die kritisch zijn omdat macOS niet praktisch zou zijn voor een handheld, heeft iketsj ook een antwoord: "Ja, daar heb je gelijk in. Ik wilde er gewoon eentje maken voor mezelf en ik gebruik het eigenlijk gewoon als Mac mini." Hij is zich ervan bewust dat hij voor die prijs net zo goed een echte Mac mini M1 had kunnen kopen. "Maar wat is daar leuk aan?"