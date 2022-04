Tweaker integreert pcb met Pi Zero W in Game Boy voor werking met cartridges

Tweaker en modder Sprite_tm heeft een pcb met een Raspberry Pi Zero W in een originele Game Boy geïntegreerd. Zo kan hij originele Game Boy-games spelen en via zelfgemaakte cartridges spellen starten die nooit voor de handheld zijn verschenen.

Altijd al Sonic the Hedgehog 2, Super Mario World en de originele DOOM willen spelen op een Game Boy? Toen die games oorspronkelijk uitkwamen kon dit natuurlijk niet, maar met emulatie en mini-pc's als de Raspberry Pi kan anno 2021 een stuk meer. Nintendo Game Boys met een geïntegreerde Pi hebben we wel vaker gezien, maar niet op de manier waarop Sprite_tm het doet met zijn DMGPlus.

Van de buitenkant is het namelijk een authentieke Game Boy, met de originele knoppen, het originele scherm en vier AA-batterijen. De handheld kan zelfs overweg met cartridges en start het spel op dat je er in de bovenkant insteekt. Tijdens het spelen heb je niet direct door dat het een flink omgebouwde handheld is; toch is de hardware stiekem ingrijpend aangepast en kan de Game Boy nu een stuk meer cartridges lezen dan eerst.

Sprite_tm heeft namelijk de originele mainbord van de Nintendo Game Boy vervangen met een ander exemplaar. Dit nieuwe pcb heeft bijvoorbeeld een Raspberry Pi Zero W geïntegreerd en een fpga, zodat die Pi Zero W kan communiceren met het lcd-scherm en de cartridges.

Daarna schreef hij software voor die fpga en de Pi, zodat je het naar beneden scrollende Nintendo-logo te zien krijgt en de originele geluiden hoort bij het opstarten van de Game Boy. Dat bootscherm zorgt er ook voor dat de langere laadtijden van een niet-originele cartridge niet opvallen. Bij het insteken van een cartridge leest de fpga om wat voor cartridge het gaat. Is het een originele, dan start de Pi Zero via GNUBoy een emulatieversie van het spel. Gaat het om een zelfgemaakte cartridge, dan start de Pi Zero een native applicatie.

Sprite_tm zegt enkele jaren te hebben gewerkt aan het project. Of dat het waard was? "Hell no, er is een reden dat de meeste modders het scherm vervangen voor iets dat meer dan vier tinten van kinderkotsgroen kunnen tonen." Wel noemt hij het een 'interessant voorwerp' en vertelt hij dat hij de uitdaging leuk vond. De modder heeft het project gedeeld op Github. Sprite_tm publiceert vaker opvallende projecten en verscheen eerder in een Tweakers-community-interview.