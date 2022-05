Hacker verdubbelt ram van Raspberry Pi 400 door ram-chiptransplantatie

Een hardwarehacker heeft een Raspberry Pi 400 voorzien van dubbel zoveel ram. De Pi, die is ingebouwd in een toetsenbord, heeft 4GB aan geheugen aan boord, maar Reddit-gebruiker Pi-800 verdubbelde dat door de 8GB-chip van een Compute Module te transplanteren.

De tweaker heeft op Reddit details geplaatst over zijn project. Hij gebruikte het geheugen van een Raspberry Pi Compute Model 4, die met 8GB ram wordt geleverd. Hij zag dat de circuits voor de ram-chip in beide Pi's identiek aan elkaar waren. Hij wist het geheugen van de ene Pi los te halen en op het andere board te plaatsen. De chips zitten met kleine soldeerballetjes vast, die voor de transplantatie vervangen moesten worden. Het monnikenwerk zat daarom vooral in het feit dat de gebruiker alle soldeerballetjes uit de ball grid array of bga met de hand moest vervangen. Dat zijn er tweehonderd, die een doorsnede van 0,3mm hebben. De knutselaar gebruikte hete lucht om de chip op het pcb te solderen of te reflowen met die balletjes.

Het lange werk was uiteindelijk succesvol. Pi800 toont screenshots waaruit blijkt dat de Pi 400 inderdaad 8GB ram heeft en ook kan gebruiken op een 64bit-versie van Raspberry Pi OS. "Nu kunnen we het de Pi 800 noemen", zegt de hacker in zijn post. De hacker zegt dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om te upgraden naar 16GB, hoewel de cpu van de Pi 400 dat ondersteunt. Dat komt doordat een 16GB-ram-chip meer contactpunten nodig heeft, waardoor die niet op het bestaande pcb past.