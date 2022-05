Raspberry Pi introduceert HAT voor lego

Raspberry Pi heeft een nieuwe 'Build HAT'-add-on geïntroduceerd. Hiermee is het mogelijk om LEGO's Spike-robotcomponenten te programmeren via de Pi. Ook bepaalde andere legosets, zoals Mindstorms Robot Uitvinder, zijn nu zo programmeerbaar.

Met de Build HAT kunnen alle legorobotcomponenten die een LPF2-, of LEGO Power Functions version 2-connector gebruiken, geprogrammeerd worden met de Raspberry Pi. Hieronder vallen in ieder geval de Spike-sets van LEGO Education, waarvoor deze HAT specifiek is gemaakt. Raspberry Pi meldt zelf dat ook de Robot Uitvinder-set van de LEGO Mindstorms-collectie compatibel is. De Build HAT kost 25 dollar. Wanneer het board uitkomt, is nog niet bekend.

Bij de Spike-sets wordt al een hub geleverd waarmee Python-programma's opgeslagen en uitgevoerd kunnen worden. Anders dan die hub, bevat de Raspberry ook GPIO-pinnen. Hoewel de Build HAT zelf moet worden aangesloten met die pinnen, kunnen gebruikers met de ongebruikte pinnen meer componenten toevoegen, wat volgens Raspberry extra flexibiliteit moet geven bij het maken van projecten.

De Build HAT bestaat uit een RP2040-microcontroller. Ook heeft deze 'slechts' vier LPF2-connectors, in tegenstelling tot de zes op de Spike-hubs van LEGO zelf, waarmee de legomotoren en -sensoren in werking worden gesteld. De HAT kan worden aangesloten op alle Raspberry Pi-boards met een 40-pin-GPIO-header, hoewel er voor koppeling met de Raspberry Pi 400 nog een extra GPIO-verlengkabel nodig is. Om aangesloten legocomponenten met de Build HAT te programmeren, heeft Raspberry Pi een bijbehorende Python-library gemaakt.

Raspberry Pi verkoopt voor dit uitbreidingsbord los een 48W-voeding waarmee volgens het bedrijf zowel de HAT, de aangesloten legomotoren als de Raspberry Pi zelf van stroom kunnen worden voorzien. Deze voeding gaat vijftien dollar kosten.