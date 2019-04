Lego introduceert Spike Prime-roboticskit om kinderen te leren programmeren

Lego heeft een roboticskit aangekondigd die bedoeld is om kinderen uit de bovenbouw te leren programmeren. Spike Prime, zoals de kit heet, komt in augustus op de markt en zal onder meer worden verkocht aan basisscholen.

De Spike Prime-roboticskit bestaat uit 523 onderdelen waarmee kinderen allerlei projecten kunnen bouwen, zoals een breakdancende robot en verschillende voertuigen. De kit is wat toegankelijker dan de Lego Mindstorms-bouwdozen en om de sensoren, motortjes en Technic-steentjes te programmeren, wordt gebruikgemaakt van de kindvriendelijke, grafisch georiënteerde programmeertaal Scratch.

Lego mikt met Spike Prime nadrukkelijk op het onderwijs. Zo levert de speelgoedfabrikant de roboticskit compleet met lesmateriaal. Veel van de bouwsels kunnen volgens Lego bovendien in minder dan 45 minuten worden voltooid, het programmeren inbegrepen, zodat leerkrachten Spike Prime eenvoudig in hun lessen kunnen integreren.

Spike Prime is volgens Lego speciaal ontwikkeld om kinderen bij het programmeren meer zelfvertrouwen te geven. Bij andere programmeerbare roboticskits zouden ze te snel afhaken, doordat ze vastlopen of doordat het project frustrerend complex is.

De Spike Prime-roboticskit komt in augustus wereldwijd op de markt en krijgt een adviesprijs van 329,95 dollar. De bouwdoos is niet alleen te koop voor het onderwijs, maar ook voor particulieren.