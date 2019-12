Australiër bouwt universele Lego-sorteermachine met kunstmatige intelligentie

Het sorteren van Lego-steentjes is niet meteen het leukste onderdeel van een nieuw bouwproject. De Australiër Daniel West had er zijn buik van vol en ontwikkelde een Lego-sorteermachine. Via kunstmatige intelligentie herkent en sorteert het apparaat bijna elk stukje dat ooit is gemaakt.

Daniel West werkte meer dan twee jaar aan zijn 'universele Lego-sorteermachine'. Door toepassing van kunstmatige intelligentie kan de machine volgens hem nagenoeg elk Lego-onderdeel herkennen en sorteren, op voorwaarde dat er een 3d-model van beschikbaar is. De enige uitzonderingen zijn stukken die te groot zijn voor de machine, bepaalde flexibele en daardoor moeilijk herkenbare onderdelen, en blokjes die niet in de LDraw.org Parts Library zijn opgenomen.

In een YouTube-video is te zien hoe West een bak Lego-blokjes leegkiepert in een grote trechter bovenop de sorteermachine. De stukjes worden vervolgens via een transportband in de machine geladen en daarna keurig gesorteerd in maximaal achttien verschillende kleinere compartimenten.

Het hart van de sorteermachine, die zelf uit meer dan tienduizend Lego-stukjes bestaat, is een Raspberry Pi-computer. Via een kleine camera wordt elk blokje geanalyseerd, waarna het systeem in de LDraw.org- en The Rebrickable-databases op zoek gaat naar een match. Daarbij wordt de sorteermachine geassisteerd door een krachtigere laptop waarop een neuraal netwerk draait, meer specifiek het opensource machinelearningplatform TensorFlow.

Voor wie meer details wil weten over de kunstmatige intelligentie van de sorteermachine, plaatste Daniel West nog een tweede YouTube-video online.