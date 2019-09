Lego Jurassic World is beschikbaar voor Nintendo Switch

Lego Jurassic World is woensdag uitgekomen voor de Nintendo Switch. Het spel van Warner Bros. Interactive Entertainment en TT Games bevat nogal wat herkenbare scènes uit de eerste vier Jurassic Park-films en geeft spelers de mogelijkheid hun eigen dinosaurussen te maken.

Het spel met de bekende Lego-stijl is een actieavontuur waarbij de verhaallijnen uit de eerste vier Jurassic Park-films worden aangepast. Spelers kunnen in de huid van Dr. Ian Malcolm en Dr. Henry Wu kruipen, die onder meer bekend zijn van de eerste film, maar ook personages als Claire Dearing en Owen Grady uit de vierde film zijn beschikbaar.

Het doel is om in twintig verhaallevels het kostbare barnsteen met dinosaurus-dna te verzamelen. Met dat verzamelde dna kunnen spelers zelf nieuwe exemplaren maken of bijvoorbeeld de kleuren, lichaamsdelen en vaardigheden van de beesten wijzigingen of combineren. Ook kunnen spelers zelf als dinosaurus de spelwereld betreden.

Het spel is al langer beschikbaar voor onder meer Windows, PlayStation 4 en Xbox One. De drie eerder uitgebrachte dlc-pakketten zitten allemaal standaard bij de Switch-versie. De handheld-modus wordt ondersteund en het spel is ook te spelen op de Nintendo Switch Lite. Lego Jurassic World voor de Switch krijgt een adviesprijs van 35 euro, al geeft de Nintendo-pagina een prijs van 40 euro weer.