Jurassic World Evolution-dlc laat spelers originele Jurassic Park spelen

In een nieuwe dlc van Jurassic World Evolution kunnen spelers terugkeren naar het originele park uit de film. Naast nieuwe dino's zitten er in de add-on ook klassieke elementen zoals de poorten en de Jurassic Park-tour die bekend zijn uit de film uit 1993.

De dlc werd vrijdag aangekondigd door ontwikkelaar Frontier Developments via een korte teasertrailer. Daarin is te zien hoe spelers terugkeren naar Isla Nublar om daar het originele park uit de film na te bouwen. Het gaat om hetzelfde parkontwerp, de dinosaurussen uit de film, en zelfs de originele castleden Sam Neill, Laura Dern en Jeff Goldblum die stemmen inspreken. Ook zijn in de trailer de hoge poorten van het park en het bezoekerscentrum te zien.

De dlc heet Return to Jurassic Park, en speelt zich af na de gebeurtenissen uit de film. In de dlc kunnen spelers zeven nieuwe verhaalmissies spelen waarbij zij het park moeten opknappen zodat het weer open kan gaan voor het publiek. Naast de toevoegingen komen er samen met de dlc ook verbeteringen en toevoegingen voor het originele spel, zoals veranderingen in de manier waarop rangers met dino's omgaan of waarop de gasten naar het toilet moeten. Return to Jurassic Park komt op 10 december uit voor zowel de pc als voor de PlayStation 4 en de Xbox One, en kost twintig euro.