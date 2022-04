Jurassic World Evolution krijgt op 3 november Nintendo Switch-versie

De Jurassic-managementsim Jurassic World Evolution verschijnt op 3 november voor de Nintendo Switch. Het gaat om een Complete Edition, met alle dlc-pakketten. De game kwam in juni 2018 al uit voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Ontwikkelaar Frontier zegt dat het spel per direct te pre-orderen is via de Nintendo eShop waar er zestig euro voor het spel wordt gevraagd. De Complete Edition wordt geleverd met alle dlc-pakketten die sinds de release voor het spel zijn uitgekomen. Daaronder vallen de drie grote uitbreidingen Return to Jurassic Park, Claire's Sanctuary en Secrets of Dr. Wu. De vier Dinosaur Packs en de Raptor Squad Skin Collection zitten ook in de Complete Edition.

In Jurassic World Evolution moeten spelers eilandparken met dinosaurussen beheren. Spelers moeten voor de dieren zorgen, maar kunnen ook attracties plaatsen voor de bezoekers. Nieuwe dino's kunnen vrijgespeeld worden door deze te ontwikkelen in een bio-lab. In het spel komen bekende karakters uit de Jurassic-filmseries voorbij. Tweakers schreef eerder een review van de pc-versie van Jurassic World Evolution.