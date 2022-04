Doom Eternals eerste uitbreiding verschijnt in oktober

De eerste campagne-uitbreiding voor Doom Eternal, The Ancient Gods: Part One, verschijnt op 20 oktober, zo heeft uitgever Bethesda bekendgemaakt. Een nieuwe trailer toont gameplaybeelden van de uitbreiding.

In The Ancient Gods: Part One moet de speler zich opnieuw een weg door Urdak banen en daarbij nieuwe demonen verslaan, omdat het neerhalen van de Khan Maykr de balans verstoord heeft. De gameplaytrailer van de uitbreiding toont ook bekende tegenstanders zoals de Cyberdemon en Marauders.

Het gaat om de eerste van twee uitbreidingen voor Doom Eternal. Bezitters van de Doom Eternal Year One Pass of de Digital Deluxe-editie krijgen The Ancient Gods: Part One zonder verdere kosten. De uitbreiding is ook los voor 20 dollar te verkrijgen.

Bethesda en ontwikkelaar id Software maakten tijdens het Opening Night Live-evenement van de dit jaar virtueel gehouden Gamescom bekend dat de uitbreiding op 20 oktober uitkomt. Wanneer de tweede uitbreiding verschijnt is niet bekend.

Eerder deze maand werd al bekendgemaakt dat Doom Eternal ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles komt, waarbij huidige bezitters van het spel gratis de versie voor de next-genconsoles kunnen bemachtigen.