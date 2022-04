De Sims 4-uitbreiding Star Wars: Journey to Batuu komt op 8 september uit

De Sims 4 krijgt de Star Wars-uitbreiding Journey to Batuu, waarmee Sims naar het Star Wars-universum kunnen afreizen. Spelers kunnen daar onderdeel worden van de Resistance- of de First Order-factie, een lichtzwaard samenstellen en een droid aanschaffen.

De uitbreiding speelt zich af op Batuu, een planeet in de Outer Rim. Op deze planeet zijn zowel de Resistance als de First Order vertegenwoordigd en er lopen verschillende soorten aliens rond. In de Sims-uitbreiding kunnen spelers kiezen of ze voor een voor de twee facties willen werken en missies willen uitvoeren. Na iedere missie winnen spelers reputatiepunten, waarmee ze een grotere rol krijgen binnen de relevante factie. Spelers kunnen er ook voor kiezen om neutraal te blijven en galactische credits te verdienen via missies met smokkelaars.

De spelwereld reageert volgens uitgever EA op de keuzes van de speler. Als een Sim bijvoorbeeld hoog staat aangeschreven bij de First Order, dan zullen Resistance-leden nauwelijks met deze Sim willen praten. Wanneer er daarnaast meer missies bij een factie worden gespeeld, kunnen Sims belangrijkere contacten binnen die factie leren kennen. In de uitbreiding komen bekende gezichten uit de Star Wars-verhalen voor, zoals Rey, Kylo Ren en Hondo Ohnaka.

In Star Wars: Journey to Batuu kunnen spelers daarnaast eigen lightsabers samenstellen. In Savi's Workshop zijn verschillende gevesten en kyber kristallen te koop. Via missies zijn zeldzamere onderdelen te verkrijgen. Wanneer spelers een lichtzwaard hebben gemaakt, kunnen ze hiermee trainen, sparren met andere Sims en zo hun Fitness-skill opbouwen.

Bij de Droid Depot is tot slot een droid te koop, spelers kunnen kiezen uit een R- of BB-droid. Spelers kunnen deze droid naar wens aanpassen en een naam geven. De droid zal de Sim blijven volgen en helpen op missies. Deze droid zal ook met de Sim meegaan, wanneer de Sim besluit terug naar de reguliere Sim-wereld te gaan.

Het is onduidelijk of Sims langdurig op Batuu kunnen verblijven, of dat het verblijf beperkt is, zoals bijvoorbeeld bij de vakantiebestemmingen of universiteiten uit eerdere De Sims-uitbreidingen. Wel zegt EA dat de normale simwereld wordt uitgebreid met nieuwe decorstukken, voorwerpen en recepten uit het Star Wars-universum. The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu Game Pack verschijnt op september 8 voor Mac, Origin, PlayStation 4, Steam en Xbox One. De Star Wars Game Pack kost twintig euro. Voor de uitbreiding is De Sims 4 vereist.