De Sims 4 Eiland Leven-uitbreiding komt 21 juni uit op pc

De Sims 4 krijgt deze maand de Eiland Leven-uitbreiding waarmee het spel naar het tropische eiland Sulani gaat. Daar kunnen spelers meer wateractiviteiten ondernemen als varen en jetskiën, kunnen ze omgaan met dolfijnen en kunnen ze leven als zeemeerminnen.

Zoals de titel van de uitbreiding doet vermoeden, gaat het bij Eiland Leven om Sims die op een tropisch eiland wonen, leven en werken, zo schrijft EA. Het eiland heeft een gemoedelijke sfeer en de Sims kunnen dan ook veel nieuwe 'relaxte' activiteiten ondernemen. Spelers kunnen op het strand zandkastelen bouwen en zonnebaden, of, wanneer ze dat beu zijn, direct de zee inlopen. Daar kunnen Sims zwemmen en snorkelen, maar ook jetskiën, vrienden worden met dolfijnen en op een boot varen.

Hoewel de sfeer op het eiland laid back is, moet er ook wel worden gewerkt. Sims kunnen daarom met de uitbreiding nieuwe bijbaantjes kiezen, zoals badmeester en duikleraar. Het vangen van vissen levert met de uitbreiding daarnaast extra geld op. Omdat er op het eiland ook sprake is van afvalvervuiling, kunnen Sims met de uitbreiding natuurbeschermers worden om bijvoorbeeld dat afval op te ruimen. Wanneer spelers voor die baan kiezen, zal het eiland er mooier uit gaan zien, zegt EA. Zo komen er meer bloemen en vlinders op het eiland tevoorschijn.

Bij de uitbreiding horen nieuwe kleding, accessoires en haarstijlen die passen bij het eilandthema en kunnen spelers ervoor kiezen om als een zeemeermin door het leven te gaan. Veel maakt EA nog niet bekend over de zeemeerminnen, wel is duidelijk dat ze meer gemaakt zijn voor het zeeleven dan de meer menselijke Sims. Op het eiland zwerven daarnaast spoken en wonen ook de oorspronkelijke eilandbewoners. De Sims kunnen de cultuur daarvan leren kennen en bijvoorbeeld leren hoe ze eilanddrank kava moeten maken. Voor die eilandcultuur heeft EA naar eigen zeggen gekeken naar de Polynesische cultuur.

Qua huizen kunnen spelers kiezen uit paalwoningen die vlak aan zee liggen of gebouwen die hoger op het eiland staan. Wanneer Sims een huis aan de oceaan hebben, kunnen ze direct van hun terras het water in springen. Sims kunnen ook vlakbij de vulkaan van het eiland wonen, als ze dat willen. Die vulkaan kan tijdens het spel overigens uitbarsten en gesteente uitspuwen. De uitbreiding krijgt tot slot ook nieuw meubilair mee, zoals loungestoelen.

De Sims 4 Eiland Leven komt op 21 juni uit voor Windows en Mac. De uitbreiding is nu te reserveren voor veertig euro. Consolespelers krijgen de uitbreiding op 16 juli. EA maakte tevens bekend dat er op 18 juni een gratis update beschikbaar komt met onder meer kleding in het teken van de Pride Month. In de zomer komt daarnaast een Stuff Pack met kleding van het merk Moschino en een parttimebaan als freelancemodefotograaf. EA kondigde tot slot de Realm of Magic-gamepack aan, die deze herfst moet uitkomen.