Asus ROG Phone 2 gamesmartphone komt deze zomer uit in China

Asus heeft op Weibo de ROG Phone 2 aangekondigd. Deze opvolger van de in 2018 verschenen ROG Phone moet in juli in China uitkomen. Asus werkt voor de telefoon samen met Tencent Games, om de spellen van de ontwikkelaar te optimaliseren voor de telefoon.

Veel maakt Asus in het Weibo-bericht niet bekend over de ROG Phone 2. Zo is het nog niet duidelijk hoe de telefoon eruitziet en wat voor hardware het aan boord krijgt. Asus meldt alleen dat het voor de gamesmartphone samen gaat werken met het Chinese Tencent Games om de hardware van de telefoon 'dieper te integreren' met de software van de gamesontwikkelaar. Het Weibo-bericht spreekt over een releasedatum van juli in China.

De eerste ROG Phone kwam in november 2018 op de Nederlandse markt, twee maanden nadat de telefoon in China uitkwam. Als Asus dezelfde planning aanhoudt, komt de ROG Phone 2 in september naar Nederland. De eerste ROG Phone had een Nederlandse adviesprijs van 899 euro. Daarvoor kregen consumenten een smartphone met een 6"-oledscherm met een resolutie van 2160x1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Aan boord zit een Snapdragon 845-soc, 8GB ram en een 4000mAh-accu.

Tencent is een Chinees techgigant dat qua mobiele games vooral bekend is in China. Zo heeft het daar in samenwerking met EA een Red Alert-smartphonegame uitgebracht en beheert het de Chinese versie van PlayerUnkown's Battlegrounds. Het techbedrijf werkt echter ook samen met Activision aan een mobiele Call of Duty-spel, dat wereldwijd uit moet komen.