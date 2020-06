Sims 4-spelers klagen over corrupte saves en Sims die vuur plassen

Spelers van The Sims 4 klagen dat een update van de game hun savefiles stuk maakt. Meerdere spelers melden dat ze hun opgeslagen games niet meer kunnen openen. Er zit daarnaast een andere bug in de patch waardoor Sims in de game vuur plassen.

De update van The Sims 4 kwam eerder deze week uit. Naast nieuwe features is de update ook een voorbereiding op de Ecologisch Leven-uitbreiding, die vrijdag uit komt. Verschillende spelers klagen nu dat het niet meer mogelijk is bepaalde savefiles te laden. Het is niet bekend waar het probleem door komt of om welke saves het gaat. Een ontwikkelaar van het spel zegt dat EA werkt aan een oplossing.

Gebruikers klagen op het Sims-forum ook dat veel van hun mods en eigen content niet meer goed werkt na de patchupdate. Veel spelers maken gebruik van zulke mods. De update voor de game is groot. In de patch notes is te lezen hoe het makkelijker wordt ramen en deuren in de game te plaatsen, en er zijn nieuwe features zoals ladders toegevoegd. Ook zijn er brandweerlieden aan de game toegevoegd.

De game heeft ook een paar aparte bugs. Op Reddit melden sommige gebruikers dat hun Sims plotseling vuur plassen. Het lijkt om een bug te gaan, want de eerdergenoemde brandweer komt niet langs als de Sims van dat specifieke probleem last hebben.