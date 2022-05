EA werkt aan tv-gameshow waarin deelnemers opdrachten uitvoeren in The Sims 4

Electronic Arts komt met een televisieshow over The Sims 4. In de tv-serie spelen twaalf deelnemers tegen elkaar, die in de game verschillende opdrachten moeten uitvoeren. De winnaar krijgt 100.000 dollar. De eerste aflevering van de serie wordt later deze maand uitgezonden.

De tv-show, die The Sims Spark'd heet, krijgt vier afleveringen. De eerste aflevering van de serie wordt op zaterdag 18 juli om 05:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden op de Amerikaanse televisiezender TBS. De afleveringen worden later ook uitgezonden op Buzzfeed Multiplayer.

Aan de serie doen twaalf deelnemers mee. Die moeten in The Sims 4 verschillende opdrachten uitvoeren, waarmee het eigenlijk een soort 'e-sportstoernooi' moet zijn. Zo moeten de deelnemers binnen een bepaalde tijd personages maken en 'unieke verhalen vertellen in The Sims'. Aan het einde van iedere aflevering worden deelnemers naar huis gestuurd.

De deelnemers zijn volgens EA 'bekende internetpersoonlijkheden'. Zo doen onder andere YouTubers als Doctor Ashley en Xmiramira mee. Onder de juryleden vallen Sims 4-YouTuber Kelsey Impicciche, singer-songwriter Tayla Parx en Dave Miotke, producer bij Sims-ontwikkelaar Maxis. Het is niet duidelijk op welke criteria de deelnemers worden beoordeeld.

Verder voegt EA enkele in-game uitdagingen toe aan The Sims 4. Spelers die daarin goed presteren, krijgen de kans om mee te doen met een toekomstig seizoen van Spark'd. Deze uitdagingen gaan op vrijdag 17 juli van start.