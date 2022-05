Tweakers Podcast #120 - OnePlus Nord, Ryzen vs. Tiger Lake en gezondheidsbadges

AMD is goed op stoom. Niet alleen staat het er met zijn Ryzen-cpu's goed voor op de desktopmarkt, de eerste laptops met Ryzen 4000-processors druppelen langzaam binnen. In deze aflevering maken we de balans op en bekijken we wat Intel hiertegenover zet.

Zowel de krachtigere 45W-cpu's als de zuinige 15W-varianten zijn inmiddels door ons testlab gegaan en beide wisten indruk te maken. Toch zien we nog vrij weinig modellen met deze nieuwe Ryzen 4000-chips in de Pricewatch terug. Gebrek aan productie of afwachtende fabrikanten? De meningen erover zijn verdeeld. Daarnaast hebben we het over het antwoord van Intel in de vorm van Tiger Lake, dat deze zomer in laptops moet verschijnen.

Verder bespreken we de OnePlus Nord, de komende midrangesmartphone van OnePlus, waarvoor de marketingmachine op volle toeren draait. Aankondigingen van de naam, een speciaal Instagram-account, een test van het doosje waarin hij wordt verpakt: elke week lijkt er wel 'nieuws' naar buiten te komen dat niet per se over de telefoon zelf gaat. Het doet Julian terugverlangen naar andere tijden in de geschiedenis van het bedrijf.

Wout kijkt tot slot uit naar het einde van deze maand, wanneer Microsoft meer gameplaybeelden van Xbox Series X-games zal tonen. Maar misschien nog meer naar het Demo Fest, dat rond diezelfde tijd plaatsvindt en waarbij van meer dan zestig games een demo zal verschijnen. Het roept de vraag op waarom gamedemo's zo zeldzaam zijn geworden.

00:00 Opening

01:37 Smartwatches, gezondheidsmetingen en badges

15:32 De marketingommezwaai van OnePlus (Nord)

23:07 Xbox Series X gamesonthullingen en Demo Fest

32:54 Hoe goed is de Ryzen 4000-line-up?

43:50 Hoe bang moet AMD zijn voor Tiger Lake?

52:26 Sneakpeek

