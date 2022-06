Tweakers Podcast #124 - Samsung-prijzen, codec-perikelen en eBay-penarie

Via eBay kocht Arnoud een kapotte telefoon om zelf te repareren, het pakketje arriveerde een maand later en je raadt nooit wat er toen gebeurde. Maar er is veel meer te bespreken in deze 124e aflevering van de Tweakers Podcast.

Zo had Chris Broesder eventjes de Samsung Galaxy Note 20 Ultra vast, maar het coronavirus gooide roet in het eten van het evenement dat de fabrikant gepland had staan. In plaats daarvan bleek het nog een hele puzzel voordat een Samsung-medewerker de telefoons uit de binnenzak van zijn regenjas kon toveren.

Joris Jansen vertelt over de achtergronden van de strijd rond codecs. Voor h265 moet iedereen die het gebruikt geld overmaken naar minstens drie groepen bedrijven, maar ook het 'royalty-vrije' av1 blijkt niet zonder problemen.

Verder hebben we het over de markt voor midrange-telefoons, waar dankzij de release van de OnePlus Nord en de aanstaande release van de Google Pixel 4a weer keuze is bijgekomen. Ook vindt Joris het irritant dat tv-makers niet gewoon hdmi 2.1 op de doos willen zetten, maar komen met allerlei vage marketinglabels.

0:19 Opening

1:25 Fake news op WhatsApp

8:57 Arnouds nieuwe 'telefoon'

15:43 Marketinglabels op tv

22:30 De Pixel 4a en midrange-telefoons

27:12 Samsungs Galaxy Notes

36:53 De grote codecstrijd

54:55 Sneak peek

