Tweakers Podcast #126 - Facebook-plannen, Ferd-verzoeken en Fortnite-aanklachten

Het duurt nog even, maar vanaf 2023 kun je geen Oculus-headset meer gebruiken zonder Facebook-account. Een logische stap of iets om je over op te winden? Daarover zijn we het deze keer niet eens.

Wout vindt het belachelijk dat hij, juist op een moment dat hij overweegt om zijn Facebook-account te verwijderen, datzelfde account zou moeten gaan gebruiken op zijn vr-headset. Logisch, beredeneert Arnoud, het houdt Oculus-gebruikers op Facebook én is een volgende stap van Facebooks plan om zijn divisies als Instagram, WhatsApp en Oculus dichter bij het moederschip te halen.

Daarnaast gaat het uiteraard over Epics stap om een eigen betaalsysteem in Fortnite op iOS en Android te zetten. Apple en Google haalden Fortnite daarop uit hun downloadwinkels, waarna Epic een aanklacht voor beide en een mooi filmpje voor Apple had klaarliggen. Het is evenzeer een pr-strijd als een juridische strijd. En wat wil Epic? Kijk naar de Epic Games Store op pc, zegt Jurian: wellicht wil Epic dat ook op iOS en Android.

Inmiddels denkt de Nederlandse minister Ferd Grapperhaus nog steeds na over het verzwakken van encryptie, ontdekte privacyredacteur Tijs Hofmans. Hoe hij dat wil bereiken en waarom dat goed zou werken, blijft nog altijd een raadsel. De goede verstaander kan bovendien horen wat voor Wout de overeenkomst is tussen Assassin's Creed en Bassie en Adriaan.

0:20 Opening

2:11 Encryptie-backdoors

9:22 Langer dan drie jaar Android-updates

19:35 Woef

23:14 Facebook-Oculus-accounts

31:55 Epic vs. Apple en Google

50:52 Mogelijke uitkomsten

55:45 Sneakpeek