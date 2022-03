'Overheidsorganisatie VS bouwde met hulp van Apple aangepaste iPod in 2005'

Een Amerikaanse overheidsinstantie, het Department of Energy, bouwde in 2005 met hulp van Apple een aangepaste iPod. Dat onthult een oud-Apple-medewerker. Het is onbekend wat de iPod deed.

iPods van het gebruikte type

Omdat het Department of Energy gaat over kernwapens en kernenergie, vermoedt de oud-medewerker dat het gaat om een stralingsmeter. Reacties op de blogpost wijzen erop dat de case van de iPod veel van de straling zou absorberen en dat die toepassing dus niet voor de hand ligt. Sommige mensen die reageren vermoeden dat het gaat om een apparaat dat bijvoorbeeld wifi-netwerken in kaart kan brengen.

Twee medewerkers van een privaat bedrijf in dienst van het departement maakten de aangepaste iPod. Apple hielp door toegang te geven tot code van het besturingssysteem van de iPod op een dvd die het gebouw niet uit mocht. Vervolgens bouwden de Apple-medewerker en de twee medewerkers van het bedrijf in dienst van de overheidsinstantie samen een instelling diep in het menu om de functie aan- en uit te zetten.

De opgenomen data kwam op een verborgen partitie van de harde schijf terecht en zelfs verbonden aan een pc of Mac was het niet mogelijk om te zien dat het geen normale iPod was. Volgens de oud-Apple-medewerker wisten maar vier mensen binnen Apple van het project. Later had dat niet meer gekund: de gebruikte iPod van de vijfde generatie met 60GB harde schijf was de laatste zonder check of het besturingssysteem was aangepast. Het hele verhaal staat in een blogpost op TidBITS.