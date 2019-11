App voegt iPod Classic-draaischijf toe aan iPhone-schermen

Een iOS-ontwikkelaar werkt aan een iPhone-app die de smartphone omtovert tot een heuse iPod Classic. De app voegt namelijk het iconische click wheel toe aan het scherm. De app bevat ook Cover Flow. Het is nog niet bekend of de app daadwerkelijk uitkomt.

Elvin Hu is een ontwerpstudent uit New York City. Hij werkt sinds oktober aan de app in SwiftUI. Eerder deze week deelde hij op Twitter een video waarin een vroege versie te zien is. De app tovert het scherm van een iPhone om tot een soort iPod, inclusief de iconische draaischijf. Hij meldt dat de click wheel haptische feedback ondersteunt en ook klikgeluiden produceert. Tony Fadell, de uitvinder van de iPod, noemt de app een 'mooie throwback'.

Hu's app bevat ook coverflow, een 3d-interface waarmee gebruikers door de coverart van muziekalbums kunnen bladeren. Deze interface staat boven de click wheel, maar is ook beschikbaar in landschapsmodus. Hiermee maakt de app de authentieke iPod-ervaring vrijwel compleet.

Hu vertelt aan The Verge dat hij van kinds af aan al fan was van Apple-producten. "Voordat mijn familie er één kon betalen, tekende ik al het ui-ontwerp van de iPhone op de deksels van Ferrero Rocher-verpakkingen."

Het is nog niet duidelijk of de app ook daadwerkelijk uitkomt. Dit is volledig afhankelijk van Apple, meldt Hu. Volgens hem heeft het bedrijf goede redenen om de app niet goed te keuren voor de App Store, aangezien de click wheel en de cover flow-ui beide gepatenteerd zijn. Hu hoopt het project in december af te hebben. Als de app niet in de App Store uitkomt, brengt hij het mogelijk als een opensourceproject uit.

De app in kwestie. Screenshot via Twitter