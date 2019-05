Apple brengt nieuwe iPod touch uit

Apple heeft de eerste nieuwe iPod touch sinds 2015 aangekondigd. Het apparaat heeft dezelfde A10 Fusion-chip die destijds in de iPhone 7 zat. Verder heeft de iPod touch opslagruimte tot 256GB en biedt het apparaat ondersteuning voor Group Facetime en augmented reality.

De iPod touch wordt geïntroduceerd in de vorm van verschillende modellen, die zich van elkaar onderscheiden op basis van de hoeveelheid opslagruimte: 32GB, 128GB of 256GB. Het besturingssysteem en de meegeleverde apps nemen daar op voorhand zo'n 16GB van in beslag. Met een gewicht van 88 gram is de iPod touch beduidend lichter dan de gemiddelde smartphone.

Net als de voorgaande generatie heeft deze iPod een retina-display met een diagonaal van 4". Een 3,5mm-koptelefoonaansluiting is aanwezig. Net als bij de iPhone 7 draait de nieuwe iPod touch ook op iOS 12.

De iPod touch is vanaf dinsdag via de webshop van Apple te koop. Fysieke winkels hebben het apparaat later deze week op voorraad. De prijzen variëren van 229 euro tot 339 euro en 449 euro, afhankelijk van de hoeveelheid opslagruimte. Het apparaat is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren en Earpods zijn inbegrepen.