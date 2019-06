Rapporten en sociale media wijzen erop dat iTunes-merk met pensioen gaat

Apple lijkt zich klaar te maken om het iTunes-merk met pensioen te laten gaan. Dat meldden bronnen van Bloomberg en 9to5Mac afgelopen week. Daarnaast is Apple nu iTunes ook op sociale media aan het uitwissen.

Sinds zaterdag is de iTunes-Facebookpagina volledig leeggehaald. MacRumors tekent aan dat het erop lijkt dat de content, likes en zelfs de oprichtingsdatum van die pagina overgeheveld zijn naar de Apple TV-Facebookpagina. Ook iTunes op Instagram is uitgeruimd. Ook zouden links naar muziek, apps of andere content die via itunes.apple.com lopen nu een redirect krijgen naar subdomeinen als music.apple.com of apps.apple.com.

Zowel Bloomberg als 9to5Mac melden dat Apple van plan is om iTunes te vervangen met apps voor muziek, tv-shows en podcasts. Dat zou de Apple-software voor laptops en desktops op een lijn brengen met hun tegenhangers op tablets en smartphones. 9to5Mac heeft zelfs screenshots weten te bemachtigen van muziek- en tv-apps.

Apple heeft het iTunes-merk sinds 2001 in gebruik, toen het versie 1.0 van de software uitbracht. De app was gebaseerd op de mp3-speler Sound Jam MP, die Apple het jaar daarvoor had overgenomen van de makers. De functionaliteiten voor video, synchronisatie van data met bijvoorbeeld iPods en de mogelijkheid tot streamen en kopen van media, werden in de loop van de jaren toegevoegd. De software is er voor macOS en Windows en de Windows 10 Store.

Het officiële knoop doorhakken wat betreft iTunes gebeurt mogelijk in de komende dagen. Apple houdt zijn jaarlijkse Worldwide Developers Conference van maandag 3 juni tot vrijdag 7 juni. Tijdens dat evenement doet Apple altijd meerdere aankondigingen.