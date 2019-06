Komst nieuwe Darksiders-game wordt verklapt in E3-agenda

In de planning voor de E3-gamebeurs valt een panel te zien die "samenvalt met de onthulling van een gloednieuwe Darksiders-game". Dat is weliswaar geen officiële aankondiging van de game, maar hiermee is het zo goed als zeker dat het spel in de maak is en onthuld wordt.

De tekst waar onder andere Eurogamer melding van maakt, staat op de pagina voor E3 Coliseum. Dat is een serie panelgesprekken die los staat van de persconferenties en schijnbaar niet via livestream te volgen is. Bij donderdag 13 juni om 10:30 uur staat 'Darksiders: Action Adventure Evolved'. Niet alleen gaat de beschrijving over een nieuwe Darksiders-game, maar er wordt ook gesteld dat deze "de franchise in een frisse, nieuwe richting beweegt".

De Darksiders-franchise heeft als hoofdpersonen altijd de ruiters van de apocalyps gehad. In de eerste games waren dat War, Death en Fury. De laatste van de ruiters zou Famine zijn, maar wellicht dat ontwikkelaar Gunfire Games van het concept van de ruiters afstapt, gezien het noemen van een nieuwe richting.

Darksiders I, II en III kwamen uit in 2010, 2012 en 2018 en zijn voor een breed scala aan platformen beschikbaar. Hoewel iedere nieuwe game in de serie door de bank genomen minder gewaardeerd wordt dan zijn voorganger, is uitgever THQ Nordic evident nog niet uitgekeken op de franchise.

De E3-persconferenties vinden plaats op 9, 10 en 11 juni, maar het is nog niet zeker bij welke conferentie de aankondiging plaatsvindt. Vermoedelijk wordt het die van Microsoft op 9 juni, aangezien alle andere persconferenties van uitgevers zelf zijn, THQ Nordic zelf geen presentatie geeft en de game tot slot voor Nintendo's stream waarschijnlijk te gewelddadig is.

Releasetrailer van het recentste deel, Darksiders III