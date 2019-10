Darksiders Genesis verschijnt op 5 december voor pc en Google Stadia

De pc-versie van Darksiders Genesis komt op 5 december uit. De game is dan te koop op Steam en voor Google Stadia. De versies voor de Xbox One X, de PlayStation 4 en de Nintendo Switch komen volgend jaar op 14 februari uit.

De verschijningsdata van de komende Darksiders-game zijn bekendgemaakt in een nieuwe trailer. Daarin is te zien hoe hoofdpersonage Strife het opneemt tegen een groot monster. Het filmpje sluit af met wat gameplaybeelden. De uitgever en ontwikkelaars lichten niet toe waarom de consoleversies pas ruim twee maanden na de pc-versie uitkomen.

Darksiders Genesis kan coop gespeeld worden door twee spelers. Daarbij zijn de personages Strife en War beschikbaar. Dat zijn twee van de vier Horseman uit de gameserie. War kwam al eerder aan bod, Strife is in Genesis voor het eerst speelbaar. Gamers die alleen spelen, kunnen ieder moment wisselen tussen Strife en War.

Het spel heeft een Diablo-achtig perspectief, waarbij spelers van boven neerkijken op de personages. Dat in tegenstelling tot het derdepersoonsperspectief van de eerdere games in de Darksiders-serie. Tweakers publiceerde in juni een preview van Darksiders Genesis.