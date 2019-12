Darksiders Genesis

De eerste Darksiders verscheen alweer bijna tien jaar geleden. Vooral de grafische stijl van de game, ontsproten aan het brein van striptekenaar Joe Madureira, viel op. De stijl van de game is in het afgelopen decennium steeds redelijk consistent gebleven, maar dat geldt niet voor de gameplay. Die is eigenlijk bij elk van de vier tot nu verschenen edities steeds behoorlijk anders geweest. Dat geldt ook voor het net verschenen vierde deel: Darksiders Genesis.

Titel Darksiders Genesis Platform Windows, PS4, Xbox One, Switch, Stadia Prijs € 32,99

Waar de eerste game een combinatie was van brute actie en puzzels die geïnspireerd leken op de Zelda-games, leunde Darksiders II zwaar op wall running zoals we dat kennen uit sommige Prince of Persia-games. Bij Darksiders III had ontwikkelaar Gunfire Games goed gekeken naar de Dark Souls-games van FromSoftware. In Darksiders Genesis zoekt ontwikkelaar Airship Syndicate het voorbeeld in een heel andere hoek; de makers spelen leentjebuur bij Diablo, maar dan met meer nadruk op co-op.

De game is Darksiders Genesis gedoopt en niet Darksiders IV omdat het een prequel is. Je maakt dus mee wat er aan de eerste game voorafging. In het verhaal worden de vier Horsemen of the Apocalypse genoemd. Hoewel, eigenlijk worden alleen de vier paarden genoemd en wordt aangenomen dat er vier ruiters bijhoren. Da's mooi, want dat laat lekker veel ruimte voor interpretatie. Zo ook door de makers van Darksiders, die al in de eerste game lieten doorschemeren dat het viertal hier bestaat uit War, Death, Strife en Fury. Fury, de enige dame in het gezelschap, War en Death zagen we al in de voorgaande games. Genesis is de eerste game waarin Strife speelbaar is, al moet hij het podium delen met de hoofdrolspeler uit de eerste game: War.

War en Strife

Strife en War vormen een mooi duo. Strife is in alles snel, maar ook kwetsbaar. Hij draagt twee pistolen waarmee hij van afstand lekker veel schade kan aanrichten en kan wegduiken als tegenstanders te dichtbij komen. Hij is ook rap van tong en alleen daarin al het tegenovergestelde van War, die het liefst zo min mogelijk zegt. Het levert aardige, maar niet meer dan dat, dialogen op tussen de twee, die steeds gezamenlijk optrekken in de game. Strife overdrijft graag, maakt grapjes, gebruikt sarcasme of liegt simpelweg. War is recht door zee en snapt dat allemaal niet of ergert zich er alleen maar aan. Naar goed gebruik stelt het verhaal verder niet heel veel voor. De Council wil dat de twee heren achter Lucifer aangaan, dat is het wel zo'n beetje. Gelukkig kom je onderweg wat oude bekenden tegen, zoals Samael en Vulgrim.

Wat knokken betreft is War de oude bekende. De geblokte krijger heeft nog steeds een enorm zwaard als voornaamste wapen. War is degene die vijanden van dichtbij tot moes slaat. Hij is degene die het moet hebben van slaan, maar ook van blokkeren en ontwijken. Bij gewone tegenstanders is simpelweg hakken genoeg. Bij de bosses in de game is het wel degelijk zaak om Block en Parry te beheersen, want de verschillende bazen kunnen behoorlijk groot en pittig zijn.

Strife is misschien de interessantste van de twee, al was het maar omdat hij hier voor het eerst speelbaar is. Ook Strife kan klappen uitdelen, maar is daar beduidend minder goed in dan War. Gelukkig is Strife snel en bewapend met twee pistolen, zodat hij van een veilige afstand zijn dodelijke werk kan doen. Je speelt al snel Void Bomb vrij, waarmee je portals kunt oproepen om je nog gemakkelijker te kunnen verplaatsen tijdens heftige confrontaties. De pistolen hebben een oneindige voorraad munitie. Je kunt echter ook speciale soorten munitie vinden, die wel eindig is. Van kogels die simpelweg extra krachtig zijn, tot projectielen waarmee laserstralen uit je wapens komen. Het is verstandig die munitie te bewaren voor de boss fights.

Daarmee heb je twee hoofdrolspelers waartussen je vrijelijk kunt wisselen. Met een simpele knoppencombinatie neemt War de plaats in van Strife of andersom. Bij de Horseman die je niet gebruikt, herstelt langzaam de gezondheid, een mechanisme dat goed van pas komt in de pittigere gevechten. Je hebt daarmee ook twee behoorlijk verschillende speelstijlen om uit te kiezen: Strife, die het moet hebben van snel manoeuvreren en op afstand blijven, en War, die een tegenstander juist in de ogen moet kijken en het moet hebben van zware klappen en op tijd blokkeren. De War uit Genesis lijkt daarmee gelukkig sterk op de War uit de eerste game. Hij heeft zelfs weer zijn boemerangachtige Vorpal Blade.

Co-op

De game is geheel ontworpen voor co-op, waarbij twee spelers hem tegelijk kunnen doorlopen, de een als War, de ander als Strife. Er zitten zo hier en daar deuren in die door twee spelers bediend moeten worden, maar gelukkig zijn die ook te openen als je solo speelt. De vraag is echter: nu we co-op hebben, waarom zitten dan niet alle vier de Horsemen in de game? Dat je met maximaal twee spelers tegelijk kunt spelen is prima, maar nu War terugkeert in de serie, waarom Death en Fury dan niet? De gameplay van die twee ligt grotendeels al vast, dus het hoeft niet veel werk te zijn om ze in de game te verwerken.

De vergelijking met Diablo komt vooral door het camerastandpunt dat de makers hanteren. Een logische keuze die vooral handig is voor co-op, maar ook tot gevolg heeft dat je wat meer afstand hebt tot de twee hoofdrolspelers, wat maakt dat de twee toch net wat minder bad ass aanvoelen dan in voorgaande games. Het maakt ook dat de levels anders zijn opgebouwd. Gelukkig is er in die nieuwe levels weer genoeg te vinden, al is het niet zoveel als in Diablo. De game is daarbij ingedeeld in bovengrondse delen waar je kunt paardrijden, ondergrondse delen waar dat niet kan en een aantal dungeons. Dat je niet overal kunt paardrijden is geen probleem. De levels zijn zelden zo groot dat je er veel behoefte aan hebt. Je kunt vechten vanaf je paard, maar te voet is knokken veel leuker. De dungeons hebben een iets ander karakter dan de overige levels, omdat er meer nadruk ligt op puzzels, van die puzzels zoals je die kent uit de eerste game.

Wat verder gebleven is: het loont de moeite om op je schreden terug te keren. Al vanaf de eerste levels kom je obstakels tegen die je kunt passeren omdat je er de kennis of middelen nog niet voor hebt. Het is de moeite waard om daar wat tijd voor te nemen, want je kunt er nuttige zaken vinden. Het is niet alleen goed voor je portemonnee, maar kan je ook erg prettige upgrades opleveren.

Orbs verzamelen

Er is een opwaardeersysteem rondom Creature Cores die je verzamelt door tegenstanders te verslaan. Er is een skill tree waarin je die Cores plaatst en waarin je elke skill die je op die manier hebt vrijgespeeld, vervolgens kunt opwaarderen. Voor dat opwaarderen heb je echter tientallen van dergelijke Orbs nodig. Daarmee lijkt de game uit te lopen op een grindfestijn, maar dat valt mee. Als je echt alles uit je skills wilt halen, zul je flink wat uren in het verzamelen moeten steken, anders niet. Pas als je de moeilijkheidsgraad van de game opschroeft, is het zaak om meer aandacht te besteden aan de Orbs. Dan is het belangrijk om alle hoeken en gaten van de game te verkennen en dus ook om op je schreden terug te keren en delen van levels te openen die eerder gesloten waren. Speel je op Normal, dan is de game een stuk minder streng.

Wie de helaas buitenproportioneel pittige eindbaas van de game weet te verslaan, speelt de Apocalyptic moeilijkheidsgraad vrij. Voor die tijd, gedurende je eerste doorloop van de campagne, speel je al de Arena vrij, een hele reeks uitdagingen waarbij steeds tien golven vijanden op je afgestuurd worden, die uiteraard steeds sterker worden. Ook de Arena's worden steeds uitdagender, eveneens een prima manier om Orbs te verzamelen zonder dat je echt hoeft te grinden.

Conclusie

Darksiders Genesis is een aardig vervolg waarin de vierde en laatste Horseman opduikt. Het is ook de game die eindelijk de mogelijkheid geeft om in co-op te spelen. Helaas kun je daarbij alleen uit War en Strife kiezen, en ontbreken Death en Fury. Nu is er een campagne die je solo of samen met een andere speler kunt doorlopen. De campagne heeft een weinig inspirerend verhaal en het andere camerastandpunt maakt ook dat je wat minder met de twee hoofdrolspelers meeleeft. De combat is de sterkste kant van de game, maar hoe leuk die ook is, heel verrassend is het allemaal niet. Er is wel een prima opwaardeersysteem dat je dwingt om alle uithoeken van de game te verkennen als je ervoor kiest om op hogere moeilijkheid te spelen. Verder is gelukkig de zeer herkenbare stijl gebleven, al zie je deze keer wat minder van de prachtig getekende personages. Genesis is daarmee niet de beste game uit de serie, maar uitgever THQ Nordic vraagt er ook niet de volle prijs voor.