Slay the Spire komt deze maand uit voor iOS en kost 11 euro

Singleplayer-kaartspel Slay the Spire komt nog deze maand uit voor iOS. Er komt ook een Android-versie, maar die zal later volgen. De mobiele versie is gelijk aan het volledige spel voor pc en consoles.

Ontwikkelaar Mega Crit maakt komende zaterdag tijdens de Guerrilla Collective-show meer details bekend over de iOS-versie, staat in een aankondiging op Steam. Uit het bericht blijkt dat de mobiele versie gelijk is aan het volledige spel en 11 euro zal kosten in de iTunes App Store. Op Steam kost het spel momenteel 21 euro. Wat de Android-versie gaat kosten, is nog niet bekend. Details daarover volgen later.

Slay the Spire verscheen in 2017 voor het eerst via vroegtijdige toegang. De game is al uitgekomen op de pc, de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De ontwikkelaar zei al langer dat er versies voor iOS en Android op de planning stonden, maar wanneer die zouden komen was nog niet bekend.

In het spel kiezen spelers een personage en krijgen ze kaarten toegewezen. Iedere beurt staat de speler tegenover vijanden en die moeten verslagen worden door kaarten in te zetten. Door kaarten te verzamelen en te upgraden, kunnen spelers hun tactiek aanpassen. De game kreeg veelal lovende kritieken van reviewers en spelers, Tweakers beoordeelde het spel met een 9.