Google gaat zakelijke Google+-klanten op 6 juli overzetten naar Currents

Google gaat G Suite-klanten die nog van Google+ gebruikmaken, op 6 juli overzetten naar Google Currents. Op die datum is Currents uit de bètafase en wordt deze beschikbaar voor alle G Suite-klanten. Deze transitie gebeurt automatisch en moet in vijf dagen klaar zijn.

Hoewel de consumentenversie van Google+ al ruim een jaar offline is, bleef de zakelijke variant nog altijd beschikbaar. Daar komt in juli verandering in, zo blijkt uit een mail die Google naar G Suite-admins heeft gestuurd en door Twitter-gebruikers online is gezet. Volgens die mail heeft Currents een vernieuwd ontwerp ten opzichte van Google+ en zijn er extra functies voor gebruikers en admins. Zo kunnen admins straks bepaalde gebruikers moderatierechten geven. Ook kunnen bij Currents berichten worden gesorteerd op relevantie en kunnen inzendingen van bijvoorbeeld directeuren worden gepind.

Google onthulde Currents vorig jaar april. Admins en bedrijven die mee wilden doen aan de bètafase, moesten contact opnemen met Google. Vanaf 6 juli worden alle G Suite-klanten die gebruikmaken van Google+, automatisch overgezet naar Google Currents. Dan worden ook de iOS- en Android-apps van Google+ vervangen door Google Currents. Alle Google+-links blijven nog wel werken en refereren straks naar Currents-pagina's. Google besloot met Google+ te stoppen, nadat een ernstige privacybug aan het licht kwam.