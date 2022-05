Google: onbeperkte opslag is niet belangrijk voor meeste Workspace-klanten

Volgens Google gebruikt slechts 'een relatief klein aantal' G Suite-abonnees de 'volledige mogelijkheden' van ongelimiteerde opslag. Dat zou ten grondslag liggen aan het besluit om het Business Standard-abonnement bij Workspace geen onbeperkte opslag meer te geven.

Bij de deze week aangekondigde naamswijziging van Google G Suite naar Workspace, zijn ook de abonnementen gewijzigd. Bij G Suite waren er drie abonnementen, Basic, Business en Enterprise. Bij Workspace is er een vierde optie bijgekomen, Business Plus en is de reguliere Business hernoemd naar Business Standard. Bij die naamswijziging is de onbeperkte opslagcapaciteit van Business stilletjes komen te vervallen. Nu is er een maximum van 2TB of 5TB per gebruiker, bij respectievelijk Business Standard en Business Plus. Overigens had G Suite Business een beperking van 1TB per persoon wanneer er vier of minder gebruikers binnen een organisatie waren, al leek Google die beperking niet actief in te zetten.

Tijdens de aankondiging gaf Google niet aan waarom het de onbeperkte opslagcapaciteit had gewijzigd. Tegen Android Police zegt een woordvoerder nu dat deze mogelijkheid van onbeperkte dataopslag slechts door een relatief klein aantal klanten werd gebruikt. Met de nieuwe abonnementen is die mogelijkheid daarom verwijderd, om plaats te maken voor functies die extra meerwaarde zouden bieden aan de klant, zegt de woordvoerder. Een voorbeeld is het kunnen opnemen van Meet-gesprekken in het Business Standard-abonnement. Met minimaal 2TB per gebruiker hebben klanten nog steeds genoeg opslagruimte, zegt de woordvoerder. Overigens is de opslagcapaciteit bij een Enterprise-abonnement wel onbeperkt, bevestigt de woordvoerder tegen de site.

Huidige G Suite-abonnees kunnen zolang hun abonnement nog loopt, gebruikmaken van de onbeperkte opslagcapaciteit. Wanneer de abonnees echter overgaan op een Workspace Business-abonnement, zal de beperking in werking treden. Abonnees zijn op dit moment niet verplicht over te gaan naar een Workspace-abonnement, al lijkt een e-mail die is gestuurd naar abonnees te insinueren dat dit uiteindelijk wel zal moeten. "Als u nu nog niet klaar bent om over te gaan naar een Workspace-abonnement, dan zal het Workspace-team over de komende maanden extra informatie met u delen om een overgangsplan te formuleren dat het beste past bij uw benodigdheden", schrijft het Workspace-team in de mail.

G Suite Google Workspace G Suite Basic G Suite Business Business Starter Business Standard Business Plus Opslag voor elke gebruiker 30GB Ongelimiteerd* 30GB 2TB 5TB Aantal gebruikers Ongelimiteerd Ongelimiteerd 300 300 300 Active Directory synchroniseren Ja Ja Ja Ja Ja Cloud Search Ja Ja Ja Google Vault Ja Ja Geavanceerd room/resource beheer Ja

* Bij vier of minder gebruikers in de organisatie, krijgt elke gebruiker 1TB aan opslag (Bron tabel: Android Police)