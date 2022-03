Google verhelpt spoofingbug bij G Suite 137 dagen na eerste melding

Google heeft een probleem verholpen waardoor derden via de Gmail- en G Suite-servers mails konden sturen uit naam van adressen van een ander. De bug werd 137 dagen geleden gemeld, maar werd pas verholpen na publicatie van de details van het probleem.

Het probleem zat in de beheerconsole van G Suite, die in staat stelt inkomende mail te routeren via 'Default routing' bij de Gmail-instellingen. Daarbij is een optie om de ontvanger, gebruikersnaam en domeinnaam van de inkomende mail aan te passen. Beveiligingsonderzoeker Allison Husain ontdekte dat de console daarbij niet valideerde of de routerende persoon daadwerkelijk eigenaar was van het e-mailadres en het domein.

Alleen bij gebruik van streng afgestelde authenticatietechniek dmarc lukte het spoofen niet, maar ook dit wist Husain te omzeilen. Deze techniek valideert of een bericht van het domein van de verzender inderdaad daarvandaan mocht worden verzonden. Door een inbound gateway bij het G Suite-adminpaneel te configureren en een of meer ip-adressen toe te voegen, bleek het mogelijk om de dmarc-validatie te skippen omdat die validatie bij de inbound gateway zou moeten plaatsvinden. Juist omdat de spoofing via de vertrouwde Googles servers verliep, had de bug op grote schaal misbruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld spamming omdat filters berichten dan doorlaten.

Husain ontdekte het probleem op 1 april en lichtte Google op 3 april in. Als ze op 1 augustus ontdekt dat het probleem nog aanwezig is, laat ze Google weten dat ze op 17 augustus de details wil publiceren. Ondanks toezeggen dat een fix op komst is, blijft deze uit en op 19 augustus komen de details online. Zeven uur daarna voert Google vervolgens alsnog een patch door. Husain feliciteert het beveiligingsteam van Google en laat weten verder goede communicatie met het team gehad te hebben.