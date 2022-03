Plannen voor maglevtrein krijgen eerste goedkeuring in Duitsland

De plannen van het Duitse bedrijf Max Bögl om banen voor magneetzweeftreinen in Duitsland aan te leggen, hebben hun eerste goedkeuring van de Duitse spoorwegautoriteit gekregen. Het gaat om relatief korte trajecten die het bedrijf wil aanleggen.

Het Eisenbahn-Bundesamt heeft volgens Max Bögl bevestigd dat de basiscomponenten van de treinen en de banen voldoen aan de vereisten en dat testen volgens de gestelde standaarden uitgevoerd zijn. Het bedrijf moet nu nog goedkeuring krijgen voor het bedieningssysteem en andere onderdelen. Als die binnen is, wil TSB een licentie verwerven om een eerste praktijktraject van zijn Transport System Bögl aan te leggen. Als een vergunning voor die aanleg binnen is, zou de magneetzweefbaan binnen twee jaar in gebruik genomen kunnen worden, is de schatting van het bedrijf.

Het is de bedoeling dat de treinen van het Transport System Bögl passagiers en goederen zonder bestuurder transporteren met een snelheid van maximaal 150km/u en met een acceleratie van 1m/s². Treinen worden opgebouwd uit twee tot zes wagons en kunnen dan tot aan 127 personen per wagon vervoeren. Max Bögl stelt dat de treinen met name in grootstedelijke omgevingen een aanvulling kunnen vormen op bestaande transportmiddelen en daar eenvoudig in de bestaande infrastructuur zijn te integreren. In tegenstelling tot andere maglevinitiatieven richt het bedrijf zich op gebruik voor relatief korte afstanden met minder hoge snelheden, waardoor de kosten relatief laag kunnen blijven, evenals het gewicht van de treinen.

Als een van de voordelen noemt het bedrijf de geringe geluidsproductie van het vervoermiddel. De actieve componenten zijn bijvoorbeeld onder 20 centimeter dik beton in de banen verwerkt. Niet bekend is waar de eerste banen moeten komen, maar het bedrijf stelde eerder een traject van 53 kilometer lengte tussen Augsburg en München voor. De baan zou meerdere gemeenten op het ov-netwerk aansluiten en de drukke A8-snelweg kunnen ontlasten. Max Bögl werkt naar eigen zeggen al sinds 2010 aan de TSB en heeft meer dan 125.000 testruns gedraaid op zijn eigen testtrack in Sengenthal. Daarnaast hoopt het bedrijf voet aan de grond in China te verkrijgen. Daar werkt Max Bögl samen met het bedrijf Xinzhu.

Max Bögl was ook betrokken bij het Transrapid-project voor magneetzweeftreinen van Siemens. Bij het testtraject voor Transrapid in het Duitse Lathen botste een trein in 2006 met een snelheid van meer dan 200km/u op een stilstaande wagon waarbij 23 doden vielen. Ondanks het voorzichtig opstarten van nieuwe testen in de jaren na het ongeval bleek er nog maar weinig animo voor Transrapid en in 2011 ging de stekker uit het project.