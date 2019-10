'China wil magneettreinen in vacuümbuizen testen'

De Chinese provincie Hubei zou een vacuümbuizentraject met een afstand van 200 kilometer willen aanleggen om te testen met magneettreinen. Die treinen zouden door vacuümbuizen uiteindelijk een snelheid van 1000km/u moeten kunnen halen.

Begin volgend jaar moet er een experimenteel maglevspoor aangelegd worden in de Chinese provincie Hubei, bericht Asia Times op basis van een krantenbericht van de Changjiang Daily. Daarbij zou het nog om een testtraject gaan voor een magneettrein met een maximale snelheid van zo'n 600km/u. In mei van dit jaar onthulde China een prototype van een magneettrein die deze snelheid zou kunnen halen.

Hubei zou daarnaast een testtraject met vacuümbuizen met een totale lengte van 200 kilometer willen ontwikkelen. Door de, nagenoeg, afwezigheid van luchtweerstand zou de magneettrein mogelijk op een snelheid van maximaal 1000km/u kunnen rijden. De China Railway Group Limited zou een haalbaarheidsstudie voor het concept hebben uitgevoerd voor een netwerk van magneettreintrajecten, dat zich uitstrekt van Guangzhou naar Peking.

Volgens de Global Times heeft China het onderzoek naar magneettreinen in de afgelopen jaren een flinke impuls gegeven. Het vervoersmiddel wordt in het land als een efficiënte aanvulling op de luchtvaart gezien om steden met elkaar te verbinden.

Met hulp van Duitsland werd in 2006 een magneettreintraject tussen de binnenstad van Shanghai en Pudong Airport voltooid. Treinen halen op dat traject een snelheid van 430km/u. Japan is bezig met de aanleg van de Chuo Shinkansen tussen Tokio en Nagoya, die 505km/u moet halen. De Japanse SCMaglev is momenteel recordhouder wat treinen betreft met een maximaal behaalde snelheid van 603km/u.