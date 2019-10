Sony kondigt professionele A9 II-systeemcamera aan met Bionz X-processor

Sony heeft de A9 II-systeemcamera aangekondigd. De camera behoudt de 24,2-megapixel-sensor van zijn voorganger, maar krijgt een nieuwe beeldverwerkingsprocessor. De camera komt 'rond' oktober uit voor 'ongeveer' 5400 euro.

De Sony A9 II is wat specificaties betreft niet enorm anders dan andere recente camera's van Sony. De A9 II bevat dezelfde cmos-sensor van 24,2 megapixel als de A9 uit 2017, die nog steeds tien foto's per seconde kan nemen. Dit wordt verhoogd naar 20fps wanneer een elektronische sluiter wordt gebruikt, zonder dat de zoeker zwart wordt tijdens het fotograferen. De A9 II behoudt daarnaast hetzelfde autofocussysteem met 693 fasedetectie-autofocuspunten.

Wel nieuw is de Bionz X-processor en ai-technologie, technieken die ook in de a6400 zitten. Deze processor handelt berekeningen voor autofocus en auto-exposure-tracking ten opzichte van de A9 sneller af en moet voor snellere en accuratere gezichtsherkenning zorgen. Ook moet de processor de hoeveelheid ruis bij hoge iso-instellingen terugbrengen.

De A9 II kan intern 4k-video's opnemen met de volledige sensor, net als de A7 III. Net als de A7 III ondersteunt de A9 II hierbij alleen 8-bitkleuren. De S-Log2 en S-Log 3-profielen ontbreken bij de A9 II, meldt Engadget. De ingebouwde elektronische zoeker heeft een oled-scherm met 5,76 miljoen beeldpunten. Dezelfde zoeker zat in de originele A9.

De A9 II heeft dezelfde accu als zijn voorganger, maar accuduur is wel verbeterd vergeleken met het vorige model. Sony laat niet weten hoe lang de accu mee moet gaan, maar volgens Engadget kan de A9 II zo'n 690 foto's maken zonder de elektronische zoeker. Wanneer deze wel wordt gebruikt, wordt het aantal foto's op een volle accu verlaagt naar ongeveer 500.

De A9 II heeft twee uhs-2-kaartslots, waar het vorige model een uhs-2-slot en een uhs-1-slot had. De camera heeft een usb 3.2 gen 1-poort van het type-c. Sony maakt niet duidelijk of je de camera via usb op kan laden. De A9 en A7III kunnen dit allebei wel. De camera heeft verder een gigabitethernetinterface, ondersteuning voor ftp secure en 802.11ac-connectiviteit via 5GHz en 2,4GHz.

De indeling van de knoppen op de A9 II zijn herzien. Zo heeft de camera een grotere knop om de autofocus mee aan te zetten en een verbeterde joystick voor het selecteren van autofocuspunten. De Sony A9 II komt in oktober uit in Europa. De adviesprijs bedraagt volgens Sony 'ongeveer 5400 euro'.