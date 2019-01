Sony kondigt A6400-systeemcamera met snelle autofocus aan

Sony maakt in februari een nieuwe systeemcamera beschikbaar: de A6400. De camera met 24,2-megapixelsensor heeft een kantelbaar touchscreen en biedt automatische scherpstelling in 0,02 seconde.

De A6400 deelt meerdere eigenschappen met zijn voorganger, de begin 2016 aangekondigde A6300. Zo gaat het om een camera met 24,2-megapixelsensor met 425 focuspunten. De systeemcamera kan 11 foto's per seconde maken, met volledige autofocus, en geluidloos kan dit op 8fps.

De verbeteringen betreffen onder andere de beeldverwekingsprocessor, dat is een Bionz X van de laatste generatie. Onder andere hierdoor is ook de autofocus verbeterd. Scherpstellen kan in 0,02 seconde en er is verbeterde objectherkenning voor het live tracken van onderwerpen. Ook kan de A6400 de ogen van objecten detecteren om ze te tracken.

Het iso-bereik bij stilstaande beelden bedraagt 50 tot 102.400, 100 tot 32.000 in de overige gevallen. De camera kan in 4k filmen, waarbij deze volgens de fabrikant opnieuw snel scherp kan stellen. Voor hdr-weergave slaat de camera een hlg -beeldprofiel op en voor slowmotionbeeld is er de mogelijkheid op 120fps te schieten, al kan dit alleen op fullhd-resolutie. De bitrate is dan 100Mbit/s.

Nieuw is verder dat de lcd 180 graden kan kantelen. Gebruikers kunnen op het touchscreen de gewenste focuspunten aangeven. Sony start de verkoop van de A6400 in februari. De prijs van de body bedraagt dan 1150 euro. In combinatie met de SELP1650-lens is de prijs 1150 euro en met de SEL18135-lens komt het bedrag op 1450 euro.