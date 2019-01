ING heeft storing met internetbankieren en geldautomaten

De ING heeft dinsdagavond een omvangrijke storing, waardoor klanten de Mijn ING-dienst voor internetbankieren en de app niet kunnen gebruiken. Ook zijn er problemen met betaalpassen en geldautomaten

De helpdesk van de ING erkent de problemen: "Momenteel zijn er problemen met Mijn ING, de Mobiel Bankieren-app, de Betaalpassen en opnames bij Geldautomaten. De problemen ontstonden rond 20.00 dinsdagavond.

Op Allestoringen zijn duizenden meldingen van ING-klanten die klagen dat ze niet kunnen betalen voor producten en diensten en hun saldo niet kunnen inzien. Niet bekend is wanneer de storing voorbij is en wat de oorzaak is. ING biedt zijn excuses aan klanten aan en meldt hard aan een oplossing te werken.