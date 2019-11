ING heeft een storing bij internetbankieren

ING heeft een storing bij zijn Mijn ING-dienst voor internetbankieren. Gebruikers kunnen niet inloggen bij de website. De storing doet zich voor bij de particuliere en zakelijke omgeving, maar de app is niet getroffen door de problemen.

ING bevestigt de storing via zijn website en via de webcare op Twitter. Ook op Allestoringen is te zien dat het aantal klachten van klanten over onder andere niet kunnen inloggen bij Mijn ING vanaf ongeveer 17.00 flink opliep.

Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk zijn door de problemen niet te bereiken. De bank kan nog niet zeggen wanneer de problemen verholpen zijn. Bij Mobiel Bankieren, de app van ING, is er geen sprake van een storing.