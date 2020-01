ING-klanten kunnen geen overschrijvingen doen door storing

De bank ING heeft te maken met een storing in zowel de Mijn ING-dienst voor internetbankieren als de Mobiel Bankieren-app. Hierdoor kunnen klanten momenteel geen overschrijvingen doorvoeren.

ING maakt zowel op zijn eigen website als op Twitter melding van de storing. Daarbij roept de bank zijn klanten op om niet meerdere keren een betaling in te sturen. Het bedrijf zegt hard te werken aan een oplossing maar geeft nog geen informatie over wanneer de storing naar verwachting voorbij is. Door de storing zijn Mijn ING Particulier en Mijn ING Zakelijk niet te gebruiken voor betalingen en hetzelfde geldt voor de mobiele app.

Op storingswebsite Allestoringen is te zien dat de storing in de loop van middag begon. Op de site maken klanten melding van de problemen, waar het aantal klachten van klanten flink is opgelopen. Er zijn bijvoorbeeld nogal wat klanten die klagen over problemen bij het betalen van de boodschappen, omdat het niet lukt om geld van de spaarrekening naar de betaalrekening over te hevelen.