Yamaha lijkt nieuwe receivers met hdmi 2.1-ondersteuning te introduceren

Het lijkt erop dat Yamaha nieuwe receivers gaat introduceren die voorzien zijn van ondersteuning voor hdmi 2.1. Daarmee zouden het een van de eerste receivers zijn die deze nieuwe hdmi- standaard ondersteunen.

Onder meer het Duitstalige Hifi-Forum meldt dat Yamaha met nieuwe modellen in de Aventage-reeks komt. Er zijn afbeeldingen van de nieuwe receivers verschenen, waarbij een eerdere gepubliceerde video inmiddels is afgeschermd. Op basis van de afbeeldingen krijgen de apparaten een nieuw ontwerp, waarbij de grote, ronde volumeknop in het midden zit.

Screenshots van de inmiddels verwijderde productvideo.

In de Aventage-reeks gaat het om de RX-A8, -A6, -A4 en -A2 met ondersteuning voor respectievelijk 11, 9, 7 en 7 kanalen. Deze vier nieuwe modellen moeten de RX-A3080, -A2080, -A1080 en de -A880 opvolgen. Verder zou Yamaha nog de RX-V6 met 7 kanalen en de RX-V4 met 5 kanalen op de markt brengen, de opvolgers van respectievelijk de RX-V685 en de RX-V485.

De nieuwe modellen zouden allemaal volledig hdmi 2.1 ondersteunen, waarbij ze een 8k-videosignaal met 60fps moeten kunnen doorgeven. Ook ondersteunen de receivers allm , vrr , quick frame transport en quick media switching. Ook eARC is onderdeel van de hdmi 2.1-standaard en zal dus ondersteund worden door de nieuwe receivers, al zijn er ook huidige receivers met hdmi 2.0 die bijvoorbeeld via een software-update al eARC ondersteunen.

Yamaha heeft officieel nog geen nadere gegevens naar buiten gebracht en heeft de modellen ook niet gepresenteerd tijdens de afgelopen CES. Het is nog onbekend hoeveel de nieuwe receivers gaan kosten en wanneer ze precies uitkomen.