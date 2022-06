Yamaha bevestigt 4k120-signaalprobleem bij HDMI 2.1-receivers

Yamaha heeft problemen met de doorgifte van 4k120-signalen op zijn HDMI 2.1-receivers erkend. De fabrikant was eerder terughoudend over de problemen. Het probleem doet zich ook voor bij HDMI 2.1-receivers van andere fabrikanten.

De problemen kwamen eerder deze week aan het licht, na tests van het Duitse c't magazine. Dat medium merkte op dat de receivers van verschillende fabrikanten geen 4k-signalen op 120Hz konden doorgeven via HDMI 2.1. Verschillende receiverfabrikanten bevestigden deze problemen. Yamaha was in eerste instantie terughoudend; de fabrikant stelde alleen dat het gebruikers informatie over de compatibiliteit van zijn receivers zal bieden en dat het op korte termijn met een update zal komen. Yamaha bevestigt nu aan Forbes dat het probleem zich inderdaad voordoet op zijn recente receivers.

Het zou gaan om vier modellen in de RX- en TSR-serie. Yamaha meldt dat het bedrijf de problemen in de toekomst zal verhelpen, maar de manier waarop is niet bekend. Forbes vraagt aan Yamaha of de problemen opgelost kunnen worden met een firmware-update, maar de fabrikant zegt dit nog niet te weten.