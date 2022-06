Voxelgame Teardown waarin alles kapot kan komt uit in Early Access voor 20 euro

Teardown is uitgekomen in Early Access. Deze game wordt gemaakt door een zelfstandige ontwikkelaar en beschikt over een spelwereld die uit voxels bestaat en volledig kapot kan. De game is alleen beschikbaar voor de pc en kost momenteel 20 euro.

In Teardown moeten spelers de perfecte overval plannen en uitvoeren. Gamers krijgen daarvoor onder andere hamers, vuurwapens, explosieven en voertuigen tot hun beschikking. De game is vooral opvallend vanwege zijn omgeving, die bestaat uit voxels en volledig kapotgemaakt kan worden.

Het spel heeft volgens de ontwikkelaar ook realistische physics van onder andere objecten, voertuigen, water, vuur en rook. De game ondersteunt verder softwarematige raytracing, waarvoor geen videokaart met extra raytracingcores benodigd is.

De Early Access-versie van Teardown bevat onder andere een spelcampagne, waarin gamers een eigenaar van een bedrijf spelen. Dat bedrijf staat onder druk vanwege een toenemende schuld, waardoor de speler werk aan moet nemen van 'louche individuen'. In het begin van de spelcampagne moeten spelers volgens de ontwikkelaar nog 'enigszins legitieme' klussen uitvoeren, maar later groeit dit uit tot grootschalige overvallen. De game beschikt ook over een sandboxmodus waarin spelers op eigen houtje levels kunnen kapotmaken. Verder kunnen gebruikers hun eigen levels maken en importeren met de gratis MagicaVoxel-software.

Ontwikkelaar Dennis Gustafsson maakt Teardown geheel zelfstandig. De game werd in 2019 officieel uit de doeken gedaan en vorige maand kondigde Gustafsson aan dat de game eind oktober in Early Access zou gaan. De ontwikkelaar verwacht dat de game ongeveer een jaar in Early Access zal blijven. Teardown is momenteel alleen beschikbaar op Steam. Het spel had rond release ruim 8000 gelijktijdige spelers, volgens SteamDB.