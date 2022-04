Voxelgame Teardown waarin alles kapot kan, komt uit Early Access

Na vier jaar ontwikkeling is versie 1.0 van voxelgame Teardown verschenen. De game was eerder al beschikbaar via Early Access, maar dat label verdwijnt nu. De game van Tuxedo Labs draait om het creatief vernietigen van omgevingen en objecten.

Voor de 1.0-versie van Teardown is de campagne uitgebreid, zijn er nieuwe tools en maps toegevoegd en de prestaties zijn verbeterd. De game was de afgelopen 18 maanden als Early Access-versie verkrijgbaar en is nu definitief uitgebracht voor 20 euro op Steam. Volgens de ontwikkelaar Tuxedo Labs zijn er missies aangepast en veel visuele details toegevoegd aan de levels. Ook zijn er 'verborgen gebieden en geheimen' toegevoegd in de 1.0-versie.

De makers zeggen dat ze aan Teardown blijven werken, ook nu versie 1.0 is uitgebracht. De campagne wordt als compleet beschouwd, maar er komen in de toekomst nog contentupdates en de makers willen de moddingcommunity verbeteren en steunen.

Eind 2019 toonde ontwikkelaar Dennis Gustafsson Teardown voor het eerst. Hij maakte de game in een zelfgemaakte engine met voxels en gebruikt een eigen physics engine. Alle objecten in de omgevingen van het spel zijn daardoor te vernietigen en te beïnvloeden.