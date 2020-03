Destruction in games

Wie wil er nou niet in de huid van een geit kruipen en lekker baldadig als een stormram door de wereld rennen zonder met iets of iemand rekening te houden? Voor wie dat aantrekkelijk klinkt en voor wie van alles en nog wat op de hoorns wil nemen om punten te scoren, is er Goat Simulator, een spel waarin dit scenario het uitgangspunt is. De kop met hoorns van de bestuurbare geit Pilgor in combinatie met een aanloopje laat allerlei objecten of subjecten door de lucht vliegen of omver rollen.

Niets lijkt te gek in dit spel, waarin de geit ook twee gasflessen aan zich kan binden om met een soort pseudojetpack rond te vliegen. Het spel is eigenlijk een grote, chaotische grap, inclusief de nodige bugs, waarbij de wereld en de interacties gebaseerd zijn op natuurwetten waarvan de parameters vooral afgesteld lijken om op de lachspieren te werken. Er kan ook genoeg kapot, zoals houten schuttingen die na een aanvaring met Pilgor gereduceerd worden tot hoopjes latten. Of een benzinestation dat in de lucht vliegt, waarbij het dak in stukken op de grond terechtkomt.

In Goat Simulator is dit allemaal niet bepaald verfijnd of subtiel, maar er zijn games waarin de makers het kapotgaan van objecten en vooral het instorten van gebouwen bijna tot kunst hebben verheven. Het inmiddels ruim tien jaar oude Red Faction: Guerilla is daar een goed voorbeeld van. Geen enkel gebouw is veilig voor de sloophamer van de speler. Red Faction: Guerilla kwam uit in 2009 en zelfs in het in 2001 verschenen originele Red Faction zat al een vorm van destruction die ook naar hedendaagse standaarden indrukwekkend is te noemen. Als het achttien jaar geleden al in een spel zat, dan zou je denken dat de gebouwen en objecten in de spelwerelden van allerlei hedendaagse games op nog veel indrukwekkendere wijze aan gruzelementen zijn te schieten.

Toch is dat niet het geval; hoe mooi het er ook uitziet en hoe leuk het kan zijn voor een spel als je gameplaydoelen kunt bereiken door dingen te vernietigen, de Red Faction-games zijn eerder uitzondering dan regel. Van een doorontwikkeling op het vlak van destruction is eigenlijk geen sprake geweest. In dit artikel wordt nader ingegaan op een aantal games die op het vlak van destruction hoge ogen gooien. Wat zijn de technische vereisten om tot een 'destructieve' wereld te komen, welke games blinken uit op dit vlak, waarom is destruction vandaag de dag geen alom aanwezig onderdeel in games en zal de opkomst van cloudgaming daar wellicht verandering in brengen?