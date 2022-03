Voxelgame Teardown waarin alles kapot kan, krijgt mods via Steam Workshop

De uit voxels opgetrokken game Teardown krijgt ondersteuning voor Steam Workshop, de plek waar gebruikers eigen toevoegingen voor games kunnen uploaden. Dat betekent in dit geval toegang tot ongeveer honderd mods. In Teardown kan zo goed als alles van de omgeving kapot.

Dennis Gustafsson, de ontwikkelaar die achter de game zit, meldt in een update op Steam dat er bijna honderd mods beschikbaar zijn via Steam Workshop. Hij licht er een aantal uit, waaronder The Junkyard, waarin spelers verschillende bulldozers en ander zwaar materieel kunnen inzetten om auto's te vermorzelen. Daarnaast is er een nog niet geheel voltooide mod genaamd Quake 2 Railgun, waarin spelers met een railgun uit Quake 2 aan de slag kunnen.

Gustafsson heeft met zijn eigen studiootje Tuxedo Labs ook een Heist Example-map beschikbaar gemaakt voor makers van mods, zodat het eenvoudiger wordt om zelf overvalmissies te maken. Daarnaast zegt hij dat een aantal onderdelen van de physics engine zijn geoptimaliseerd, waardoor de engine beter overweg kan met grote hoeveelheden objecten. Dat komt met name de scenario's ten goede waarin het nodige kapot gaat.

Teardown kwam in oktober vorig jaar uit op Steam en is nog altijd in early access. In de game moeten spelers de perfecte overval plannen en uitvoeren. Daarvoor krijgen ze allerlei wapens en tools tot hun beschikking. Daarbij is het belangrijk gebruik te maken van de realistische physics en de vernietigbare omgeving. Kenmerkend voor Teardown is dat de gamewereld uit voxels bestaat en volledig kapotgemaakt kan worden. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over destruction in games, waarin Teardown onder meer aan de orde komt.