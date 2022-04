YouTuber voorziet GeForce RTX 3070-videokaart van 16GB vram

Een modder is erin geslaagd om een RTX 3070-videokaart te voorzien van 16GB aan vram. Daarvoor verving hij de acht geheugenchips van 1GB voor exemplaren met een capaciteit van 2GB. Na diverse aanpassingen was het resultaat stabiel genoeg voor een benchmark.

Het knutselwerk is verricht door de Russische YouTuber VIK. Hij neemt in zijn nieuwste video's een Palit GamingPro RTX 3070 onder handen en verdubbelt daar het vram van. Dat is gelukt door de Samsung-geheugenchips te vervangen door exemplaren met een dubbel zo hoge capaciteit. Oorspronkelijk zitten er acht Gddr6-chips van 1GB op de kaart, met typenummer K4Z803256C-HC14. VIK verving die voor exemplaren van 2GB van dezelfde fabrikant, met typenummer K4ZAF3258M-HC14.

Alleen het solderen van meer geheugen op de pcb, is niet voldoende om een RTX 3070 met meer vram werkend te krijgen. Ook softwarematig moeten er aanpassingen gemaakt worden. Het is niet mogelijk om het bios aan te passen, maar VIK ontdekte dat het mogelijk is om een bepaalde strap setting aan te passen, die het bios informeert over het aanwezige geheugen. De waarde op 00110 zetten, resulteerde in het herkennen van de grotere geheugenmodules.

Na de aanpassing werkte de kaart, maar was de gpu niet stabiel. Alleen bij het draaien van twee benchmarks tegelijk, lukte het om benchmarks af te maken. Door clock locking toe te passen met EVGA's Precision-software, lukte het wel om de RTX 3070 16GB stabiel werkend te krijgen. Daarna behaalde VIK een score van 13783 punten in 3DMark Time Spy, dat is ongeveer gelijk aan wat een reguliere RTX 3070 met 8GB vram haalt. In een tweede video bespreekt VIK deze probleemoplossingen.

Het lukte VIK eerder ook al om een RTX 2070 8GB te upgraden naar 16GB vram, maar die kaart werkte niet stabiel genoeg om een benchmarkresultaat te produceren dat daadwerkelijk in de buurt komt van wat een RTX 2080 zou moeten halen. Het feit dat de experimenten slagen, betekent wel dat Nvidia ook configuraties heeft bedacht van deze videokaarten met 16GB vram. Vorig jaar gingen er geruchten over de komst van een RTX 3070 met 16GB en een RTX 3080 met 20GB. Naar verluidt zijn die versies echter geschrapt voordat ze zijn uitgebracht.