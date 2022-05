YouTuber verdubbelt vram van GeForce RTX 2070-videokaart tot 16GB

Een YouTuber is er in geslaagd om een RTX 2070-videokaart fysiek aan te passen en de geheugenchips te vervangen, voor een upgrade van 8GB naar 16GB vram. Hoewel de operatie technisch slaagde, was het eindresultaat niet stabiel.

De Russische YouTuber VIK heeft een diagram in handen van een printplaat voor een RTX 2080 met 16GB vram. Nvidia heeft zo'n videokaart nooit uitgebracht, maar er gingen geruchten dat er zowel van de 2080 als de 2070 versies zouden komen met 16GB vram en het diagram lijkt dat te bevestigen.

De RTX 2070 en 2080 gebruiken acht geheugenchips van 1GB, maar het diagram toont dat er ook ondersteuning is voor Samsung-chips van 2GB. VIK nam de proef op de som en verwijderde met een hittepistool de Micron-geheugenchips van een Palit GeForce RTX 2070 8GB. Op AliExpress wist hij 16GB aan Gddr6-geheugen van Samsung te bemachtigen; dat kostte zo'n 165 euro.

Afbeeldingen uit YouTube-video van VIK

Door enkele weerstanden aan de achterkant van de printplaat te verplaatsen, maakte VIK de RTX 2070 compatibel met de 2GB-geheugenchips van Samsung. Met succes wist hij die op de printplaat te solderen en de videokaart werkend te krijgen met 16GB aan vram.

Tot zover het goede nieuws. Hoewel de kaart probleemloos opstart en in GPU-Z ook herkend wordt als videokaart met 16GB aan Gddr6-geheugen, is het eindresultaat onder belasting niet stabiel. De kaart presteert ondermaats en crasht in FurMark. Het lukte VIK wel om 3DMark Time Spy te draaien, maar de score van 6176 punten is veel lager dan wat een RTX 2070 normaal haalt. Bij de RTX 2070 FE-review van Tweakers was dat zo'n 8700 punten.