Engineer ontwerpt en maakt smartwatch met eigen hardware en software

Een engineer heeft een eigen smartwatch gebouwd, waarbij hij de hardware en software zelf heeft gemaakt. De 'SmarchWatch' heeft een rond 1,3"-scherm en werkt alleen met iPhones. Het horloge gaat voorlopig niet in massaproductie.

De engineer, die zichzelf smarchbme noemt, heeft een beschrijving met foto's op Imgur geplaatst en het hele project op GitHub geplaatst. De omlijsting is van 70 procent kunststof en 30 procent hout en komt uit 3d-printer. Het resultaat moest nog gepolijst worden, omdat het gerafeld uit de machine kwam. De 'Smart Watch' kan alleen de tijd weergeven met een achtergrond van blaadjes en meldingen van iPhones doorgeven met daarbij een foto, de app waar de melding vandaan kwam en een deel van de tekst.

Het ronde 1,3"-lcd is van Amelin en heeft een resolutie van 240x240 pixels. De processor is een DA14683 van Dialog en heeft een Cortex M0-kern op maximaal 96MHz en bluetooth 5.0-ondersteuning. Mede door die zuinige processor gaat 110mAh-accu een week mee op een lading. De engineer heeft er een cradle bijgemaakt om de smartwatch op te laden. Op de pcb zit verder nog 16MB aan flashgeheugen en een goedkope trilmotor. De software is geschreven in C en integreert onder meer Apple Notification Center Service om meldingen door te sturen.

De engineer zegt dat iedereen op basis van zijn documentatie op GitHub, met daarbij de software, lijst van onderdelen en schematische weergave van alle componenten, het horloge zou moeten kunnen nabouwen.