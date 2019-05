Tweakers Podcast #57 - Scoops, bobbeltjes en ontwikkelaarsconferenties

Hoe is het om aanwezig te zijn bij Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC, of Microsoft Build of Google I/O? Nu die evenementen er weer aankomen, kijken we daarop vooruit met mensen die er afgelopen jaren bij waren.

Allemaal ontwikkelaars die om je heen hard juichen vanwege de aankondiging van een donkere modus. Smartphonereviewer Chris Broesder maakte dat vorig jaar mee op WWDC. Jurian Ubachs ziet ook geregeld mensen in applaus uitbarsten rond hem tijdens game-evenementen. Het gaat er iets minder wild aan toe bij Microsoft Build, vertelt nieuwscoördinator Olaf van Miltenburg, die er komende week weer heen gaat. Google I/O is buiten, maar toen Arnoud Wokke er was, bleek het niet zo warm als je op basis van de korte shirts van Google-topmensen zou denken.

Uiteraard bespreken we ook wat de diverse bedrijven gaan aankondigen. We hebben het over Googles komende midrange-smartphone Pixel 3a, met daarbij de vraag of je in ruil voor een lagere prijs liever een mindere camera hebt of een minder snelle processor. Ook Microsoft Build komt aan bod, met de vraag waar het heen gaat met Mixed Reality en Fluent Design.

We staan ook nog stil bij de scoops van afgelopen week, waarbij Tweakers roadmaps van Intel en Dell voor de komende jaren publiceerde. Olaf wil niet zeggen wie de kuchende man met regenjas in de parkeergarage was, maar bespreekt wel hoe Dell en Intel reageerden en hoe dat verschilt van hoe in het verleden Warner Bros, Apple en HTC reageerden op onwelgevallige info die via Tweakers naar buiten kwam. Chris komt nog even terug op de Oppo Reno-telefoons, die een klein bobbeltje achterop hebben zitten om de camera's te beschermen. Arnoud bespreekt ook zijn frustratie over Googles verwoede pogingen om hem ertoe aan te zetten tracking weer aan te zetten.

0:20 Opening

1:22 Wat er gebeurt na een scoop

10:01 Een bobbeltje op je telefoon

13:26 Marvels Endgame

19:01 Googles pesterijtjes

22:59 De sfeer bij ontwikkelaarsconferenties

31:44 Pixel 3a en de keuze tussen processor en camera

37:27 Slimme speakers met schermen

40:03 Gebaren in Android Q

46:14 Het streamen van Windows 10

50:39 Gemengde gevoelens over Mixed Reality

55:33 Sneak peeks