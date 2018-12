Tweakers Podcast #39 - Smartphoneprijzen, notches en een buigbare toekomst

In deze laatste podcast van 2018 blikken we terug op alles wat in het afgelopen jaar is gebeurd op het vlak van mobiele technologie, en dat was nogal wat. High-end telefoons werden ook dit jaar weer duurder, maar krijgen we daar eigenlijk wel betere telefoons voor terug?

Deels wel, deels niet, zo ontdekken we tijdens deze podcast. Verder hebben we het over het ongeduld van fabrikanten met 5g. Liefst brengen ze nu al toestellen op de markt, terwijl de standaard nog niet af is. Chris vertelt over zijn bezoek aan een Chinese smartphonefabriek en wat hij daar leerde, en Jurian legt uit hoe hij zijn hoop voor de smartphonetoekomst heeft gevestigd op fabrikanten uit datzelfde land.

Natuurlijk hebben we het over de drang naar steeds grotere schermen in compacte behuizingen, waarvan de notch of inkeping in zijn vele gedaantes het gevolg is, en ook behandelen we de steeds hogere kwaliteit van smartphonecamera's, die tegenwoordig al bijna in het donker kunnen zien. Ook werpen we een blik op de toekomst, waarin de smartphone buigbaar zal worden.

0:20 Opening

1:39 China biedt hoop

3:10 Ongeduld rondom 5g

6:37 Een smartphonefabriek bezoeken

10:19 Nachtfotografie met een telefoon

14:56 Absurde smartphoneprijzen

23:32 Waar zit de verbetering?

32:48 Na tien jaar eindelijk goede updates

42:30 Waterdruppels en inkepingen

50:06 De toekomst is buigbaar

