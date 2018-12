The Elder Scrolls krijgt officieel kookboek in maart

De Elder Scrolls-serie staat om veel aspecten bekend: interessante queesten, diepgaande achtergrondverhalen en, bovenal, sweetrolls. Deze en andere lekkernijen uit de serie worden opgenomen in een Elder Scrolls-kookboek, dat in maart uitkomt.

In de omschrijving op de Amazon-pagina staat dat het officiële kookboek 'de diverse keukens van de Nords, Bosmer, Khajit en meer' gaat bevatten. Het boek heeft meer dan zestig recepten en een daarvan is Saltrice Porridge uit The Elder Scrolls III: Morrowind. Bij elk recept staat een korte beschrijving van het gerecht en uit welke keuken het afkomstig is.

The Elder Scrolls: The Official Cookbook gaat 28,99 euro kosten. Het is nog niet bekend of het boek ook in e-bookvorm uitkomt. De recepten zijn opgesteld door Chelsea Monroe-Cassel, die ook de auteur is van het officiële World of Warcraft- en Game of Thrones-kookboek.